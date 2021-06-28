Подготовка заявок на 2022 год в краевую программу «Поддержка местных инициатив» стартовала в Пятигорске

Работа идет полным ходом — инициативные группы уже отрабатывают предложения жителей. Следующий этап — проведение сходов граждан и принятие решений. Накануне глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов с сотрудниками администрации, депутатами и инициативными группами осмотрел предполагаемые площадки. Благодаря инициативе горожануже в следующем году в поселке Нижнеподкумском будет обустроена детская площадка в районе Дворца культуры. В поселке Средний Подкумок жители предлагают ремонт ул. Центральной. А жители станицы Константиновской выбрали обустройство сквера перед Дворцом культуры. В поселке Горячеводском начнется обустройство детских площадок по ул. Яблоневой и ул. Солнечной. В поселке Свободы местные жители поддержали обустройство детской площадки по ул. Заречной и монтаж уличного освещения по ул. Маршала Жукова. Напоминаем список инициативных групп в городе Пятигорске: — ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский и пос. Средний Подкумок: Филь Марина и Арустамов Валерий, конт. тел.: +79888662017, +79620084902; — микрорайон Центр: Бандурин Василий и Столяров Алексей, конт. тел: +79188031403, +79614898786; — район Нежнова-Кочубея: Корниенко Константин, Балашов Георгий, конт. тел: +79034132625, +79283660806; — микрорайон Новопятигорск-Скачки: Чумакова Татьяна, Сухарев Константин, конт. тел: +79034435142, +79288192698; — микрорайон Белая Ромашка, пос. Энергетик: Торин Андрей, Тихенко Сергей, конт. тел: +79064971471, +79283656441; — микрорайон Белая Ромашка (верхняя часть): Пискунов Евгений, Воржаков Виталий, конт. тел: +79620111300, +79620006774; — поселок Горячеводский: Савченко Владимир, Згирко Сергей, конт. тел.: +79880859200, +79034442133; — Верхний Горячеводск: Капитонов Юрий, Чахиров Георгий, конт. тел.: +79614640444, +79624012557; — пос. Свободы: Лоскутов Вадим, Бонус Виталий, конт. тел.: +79614634874, +79283657226; — Квартал: Крымова Анна, Приленский Константин, конт. тел.: +79966318982, +79283700033; — микрорайон Бештау-Гора-Пост: Золотухина Татьяна, Айрапетян Давид, конт. тел.: +79288113901, +79614882884.