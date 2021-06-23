Подошли к концу Всероссийские летние спортивные игры

В трёх курортных городах Кавказских Минеральных Вод (Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске) завершены Всероссийские летние спортивные игры, которые прошли впервые. Мероприятие решили организовать по поручению Владимира Путина.

Около 1000 атлетов-любителей сражались за медали в 11 спортивных дисциплинах. Среди них стритбол, дзюдо, самбо, борьба (греко-римская и вольная), лёгкая атлетика, плавание, триатлон, теннис (большой и пинг-понг), танцевальный спорт.

Андрей Толбатов, министр физкультуры и спорта Ставрополья, отметил, что Игры состоялись на очень высоком уровне (как с точки зрения подготовки спортсменов, так и в плане организации) и обеспечили всем участникам и болельщикам заряд положительных эмоций.

По сообщению ODDS.ru, в борьбе лидерство осталось за спортсменами Северного Кавказа. Хозяева же успешно выступили в таких дисциплинах, как триатлон, плавание и танцевальный спорт. Среди болельщиков огромной популярностью пользовался стритбол, единственный командный вид спорта на Играх.

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