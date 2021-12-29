Подозревается в краже автомобиля

Местный житель обратился в Отдел МВД России по городу Пятигорску с заявлением о краже принадлежащего ему отечественного автомобиля. По словам мужчины, он не обнаружил транспортное средство, ранее оставленное в неисправном состоянии около дома.

Вскоре оперативники установили личность гражданки, вероятно причастной к произошедшему, которой оказалась ранее судимая 20-летняя жительница города-курорта – хорошая знакомая потерпевшего.

В отделе внутренних дел девушка созналась в содеянном. Она пояснила, что знала о наличии автомобиля у своего товарища и для реализации преступного умысла попросила друзей, не знавших о том, кому принадлежит имущество, помочь ей в транспортировке машины до пункта приема металлолома.

Таким образом девушка причинила ущерб своему товарищу в размере 25 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).