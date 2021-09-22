Подозревается в организации притона

Житель Пятигорска организовал в своем домовладении притон, куда систематически наведывались наркозависимые лица для употребления запрещенных веществ. За услуги «гости» расплачивались с пенсионером алкогольными напитками.

Противоправную деятельность 66-летнего гражданина пресекли сотрудники полиции Пятигорска. При обыске в его домовладении они изъяли предметы и посуду со следами наркотических веществ. В отделе полиции мужчина в содеянном сознался.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).