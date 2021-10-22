Подозревается в убийстве

Октябрь 22, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 89

Следственный отдел по Пятигорску следственного управления Следственного комитета РФ по СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УКРФ (убийство).

 

По данным следствия, ночью с 16 на 17 октября текущего года подозреваемый, находясь в сторожке Ботанического сада одного из институтов, в ходе взаимных оскорблений нанес своему знакомомуохраннику три удара ножом в шею. От полученных телесных повреждений 61-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на  месте, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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