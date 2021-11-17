Подозреваются в разбойном нападении

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску обратился 18-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что в магазин, где он работает продавцом, вошли двое неизвестных и попросили занять им денег. Получив отказ, злоумышленники пригрозили ножом. Гражданин, опасаясь за свою жизнь, отдал денежные средства из кассы, после чего мужчины скрылись.

Сотрудники патрульно-постовой службы установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители двух соседних регионов. В отделе полиции злоумышленники сознались в содеянном и пояснили, что деньги потратили на свои нужды.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).