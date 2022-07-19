ПОДПИСАН ЗАКОН О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ И ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЮРЛИЦ

Прокуратура Пятигорска разъясняет: Федеральным законом от 11.06.2022 N 160-ФЗ внесены изменения в ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ» О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По поправкам к Закону N 44-ФЗ о конфликте интересов должен сообщать, в частности, любой член комиссии, контрактный управляющий или работник контрактной службы любого заказчика. Изменения в Законе N 223-ФЗ обязывают руководителей и членов комиссий всех заказчиков урегулировать конфликт интересов.

Незамедлительно сообщать о конфликте интересов должны любые члены закупочной комиссии. Сейчас это касается, например, госслужащих и сотрудников из перечней должностей в учреждениях и других организациях, созданных для выполнения задач федеральных госорганов. Аналогичная обязанность появится у руководителя заказчика, контрактного управляющего, руководителя и работников контрактной службы. За нарушение этого требования можно уволить сотрудника по трудовому договору, а не только госслужащего.

Перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии, скорректировали: — исключили привлеченных экспертов по оценке соответствия участников доптребованиям; — добавили сотрудников участников-физлиц.

Из перечня исключили упоминание о близких родственниках руководителя участника. При этом уточнили, что заинтересованность физлица устанавливают по критериям из Закона о противодействии коррупции. Это означает, что родственники руководителя участника по-прежнему не смогут быть членами комиссии.

Новшества заработали с 1 июля 2022 года.

Также изменили антикоррупционное требование к участникам. Эта норма вступит в силу 1 января 2023 года.