Подписан закон о конфликте интересов в сфере госзакупок

Прокуратура Пятигорска сообщает: Федеральным законом от 11.06.2022 N 160-ФЗ внесены изменения в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым, в частности: уточнены условия, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

уточнен перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ;

установлен перечень физических лиц, которые не могут быть членами комиссии по осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ;

закреплена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии;

к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению закупок установлено требование о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ.

Кроме этого, документом определено, что заказчики будут получать информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок их вступления их в силу.

Положения о закупках, которые не соответствуют установленным законом требованиям, должны быть приведены в соответствие с этими требованиями, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 1 октября 2022 года.