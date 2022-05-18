Подписан закон о праве мужчин, одиноко воспитывающих детей, на дополнительные меры господдержки

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что Федеральным законом от 30.04.2022, вступившим в силу с 1 мая 2022 года. право на дополнительные меры государственной поддержки распространено на мужчин:

являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года;

являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Данное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей.

Кроме того, законом предусматривается переход права на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях, в частности в случае смерти мужчины, лишения его родительских прав, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления.