Подписан закон, согласно которому постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что Федеральным законом от 11.06.2022 N 180-ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а именно из УПК из УПК РФ исключены положения, согласно которым постановления ЕСПЧ являлись основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Ввиду этого законом создан дополнительный компенсаторный механизм в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным делам. Так, в качестве одного из оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств определено признание постановлением КС РФ нормативного акта или его отдельного положения соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным Судом истолковании, с которым расходится толкование, используемое в судебном решении.

Также документом скорректирован порядок пересмотра Президиумом ВС РФ по представлению Председателя ВС РФ вступившего в законную силу судебного решения.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.