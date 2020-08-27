Подведение итогов онлайн-форума «Машук»

Три онлайн—смены XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» подошли к концу. Почти 4 тысячи молодых активистов из семи регионов Северного Кавказа и 73 субъектов Российской Федерации, не входящих в СКФО, получили полезные знания, компетенции, завели новые знакомства и пообщались с известными людьми. Широкая география участников закрепила за «Машуком» статус самого масштабного онлайн-форума страны.

Торжественная церемония закрытия состоялась в концертном зале Северо-Кавказского федерального университета. С видеообращениями к участникам и организаторам форума обратились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В рамках образовательной программы участники прошли обучение по одному из трех блоков: «ПРОкоманды», «ПРОактивное общество», «ПРОфессионалы РФ». В направлении «ПРОкоманды» было организовано три смены и 14 отдельных образовательных треков, каждый из которых отличался по составу участников, целевым аудиториям и проблематике. В нем было задействовано 14 лидеров треков и 57 спикеров-экспертов. Кроме того, в каждом треке работало около 30 модераторов. В направлении «ПРОфессионалы РФ» приняло участие 30 модераторов и экспертов ФАДН, а в «ПРОактивном обществе» работало 20 специалистов, оказывающих консультации, дающих мастер-классы и модерирующих процесс обучения.

В рамках трех смен на форуме «Машук-2020» на конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц было подано 953 заявки, допущено к публичным защитам – 843, приняло участие в публичных защитах – 498. По итогу трех смен рекомендован к поддержке 151 проект на общую сумму 35 210 000 рублей.

Из них по номинациям:

•Добровольчество – 17 проектов на общую сумму 3 879 000;

•Инициативы творческой молодежи – 18 проектов на общую сумму 3 638 000;

•Студенческие инициативы – 17 проектов на общую сумму 4 479 000;

•Развитие социальных лифтов – 24 проекта на общую сумму 5 535 000;

•Спорт, ЗОЖ, туризм – 30 проектов на общую сумму 7 383 500;

•Патриотическое воспитание – 10 проектов на общую сумму 2 327 000;

•Укрепление семейных ценностей – 7 проектов на общую сумму 1 769 000;

•Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие – 9 проектов на общую сумму 1 688 500;

•Молодежные медиа – 19 проектов на общую сумму 4 511 000.

По регионам:

•Кабардино-Балкарская Республика – 19 проектов на общую сумму 4 569 000;

•Карачаево-Черкесская Республика – 23 проекта на общую сумму 5 289 500;

•Республика Дагестан – 23 проекта на общую сумму 5 587 000;

•Республика Северная Осетия-Алания – 15 проектов на общую сумму 3 349 000;

•Республика Ингушетия – 23 проекта на общую сумму 5 609 000;

•Ставропольский край – 29 проектов на общую сумму 6 189 000;

•Чеченская Республика – 19 проектов на общую сумму 4 617 500.

Как и в предыдущие годы, участникам форума была предоставлена возможность посещать не только образовательную программу, но и многие альтернативные площадки образовательно-развлекательной направленности. Так, было предложено 35 площадок, разделенных по трем категориям: воркшопы, мастер-классы и коммуникационные площадки.

Не обошлось и без новаций. Впервые в рамках форума в отдельное направление работы была выведена полномасштабная карьерная мастерская «ПРОфессионалы РФ». На протяжении шести дней 246 участников мастерской принимали участие в мастер-классах, решали и защищали кейсы, предоставленные работодателями, а в заключительные дни посетили ярмарку вакансий, пройдя собеседования на желаемые позиции.

За три смены в дистанционном формате форум «посетили» представители политической, предпринимательской, общественной, творческой, спортивной элиты страны. Всего более 30 знаменитых гостей.

По итогам трех смен организаторы и эксперты составят рейтинг участников, который будет опубликован 28 августа. Набравшие максимальное количество баллов 300 человек примут участие в четвертой офлайн-смене, которая пройдет на Комсомольской поляне в Пятигорске во второй половине сентября.

«Говорить о том, что форум завершен, рано: впереди четвертая смена, где мы соберем 300 лучших участников трех онлайн-смен. Самый лучший из которых приедет на автобусе, а уедет домой на новой машине. Стратегически было правильно провести форум онлайн, выбрать сильнейших и мотивировать участников приехать на поляну, почувствовать незабываемую атмосферу, которую мы создавали десять лет», – обозначил перспективы работы Владимир Кайванов.

Организаторами форума выступают Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Федеральное агентство по делам национальностей, Правительство Ставропольского края. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.