Подвели итоги конкурса эскизов памятного знака братьям Бернардацци

Мероприятие состоялось второй раз. При предыдущем рассмотрении работ большинство претендентов не выполнили основное условие конкурса — не изображать лица знаменитых зодчих, так как ни одного изображения братьев Бернардацци не сохранилось. Напомним, организатор конкурса – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». В жюри — профессиональные архитекторы, художники, скульпторы, историки, краеведы, представители администрации города и Думы Пятигорска. Свои эскизы на конкурс представили шесть авторов из Москвы, Ставрополя и Пятигорска. В их числе как именитые мастера, так и новички. В ходе защиты каждый подробно рассказал о своем проекте: что символизирует каждая деталь памятного знака и какие материалы предлагается использовать при его создании.

Совещание членов жюри было длительным, но конструктивным. Обсудили все достоинства и недочеты каждой из представленных работ. В числе критериев оценки — выразительность пластического и художественного образа памятного знака, гармоничное соотношение масштаба композиции с площадью прилегающей территории, соответствие используемого материала образному замыслу и особенностям места установки. В ходе обсуждения председатель общественного совета при Министерстве культуры края Владимир Лычагин отметил, что братья Бернардацци, которым принадлежит первый генеральный план застройки Пятигорска, внесли колоссальный вклад не только в развитие города-курорта, но и всего Ставрополья. Он также предложил расширить значимость памятного знака до регионального масштаба. После оживленной дискуссии члены жюри пришли к решению при создании памятного знака взять за основу проект ставропольского архитектора Георгия Мясникова, представляющий собой колонну, увенчанную скульптурой орла.

— Это вещь исторически свойственная российской монументальной архитектуре, да и само окружение диктует вертикальную доминанту! — пояснил автор проекта У Георгия Мясникова много работ, представлены они как в России, так и за рубежом.

Один из последних масштабных проектов мастера — воинский мемориал в Югорске. Однако эскиз памятного знака братьям Бернардацци предстоит доработать. Все детали и технические моменты обсудят после того, как на месте установки