Поэтапное снятие ограничительных мер в регионе

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В нем приняли участие члены краевого Правительства, руководители министерств и ведомств, главы территорий и медицинских учреждений.

Как прозвучало, ситуация с распространением коронавируса на Ставрополье в настоящее время стабилизировалась — количество новых случаев заболевания постепенно снижается, а доля свободного коечного фонда растет.

В связи с этим глава региона поручил профильным министерствам подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Ситуация с коронавирусом сегодня стабилизировалась, есть тенденция к ее улучшению. В течение недели необходимо подготовить план, каким образом и в какие сроки мы будем снимать ограничения, связанные с COVID-19. Это должно благоприятно отразиться на экономике и в целом сделать жизнь ставропольцев проще, — отметил Владимир Владимиров.

Также Губернатор поручил перевести работу амбулаторного звена краевых медучреждений в стандартный режим обслуживания пациентов.

Кроме того, глава региона поставил перед Министерством здравоохранения края задачу осуществлять постоянный контроль проведения допвыплат персоналу медицинских организаций, задействованному в лечении пациентов с коронавирусом.