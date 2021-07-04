Погибла журналистка Наталия Мхоян

Не стало нашей коллеги, журналиста, члена Союза журналистов России Натальи Мхоян. Настоящего профессионала и прекрасного человека. Это невосполнимая утрата для родных, близких, коллег и всех, кто знал ее.

По предварительным данным, Наташа погибла, выполняя свою журналистскую работу — снимая сюжет для ОТР. «В Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су с подъемного механизма для автомашин сорвался в обрыв легковой автомобиль Reno», — сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. В автомобиле находилась женщина из Ставропольского края 1973 года рождения, она погибла на месте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Она останется в нашей памяти жизнерадостным человеком. Все мы помним ее интересные сюжеты для СТС, ОТР, профессиональную работу в пресс-службах структур и ведомств Ессентуков. Редакция газеты «Пятигорская правда» скорбит. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Натальи Мхоян. Сил вам пережить эту трагедию. Мы с вами.