Погибли при пожаре

В столице СКФО проводится проверка по факту гибели женщины и мужчины при пожаре. Утром пятого января текущего года в одном из частных домовладений после тушения пожара было обнаружено тело 83-летней хозяйки и ее 61-летнего сына.

Следственный отдел по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводит проверку. Причина пожара устанавливается экспертами. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам всех необходимых действий.