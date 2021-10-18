Похитил арматуру на двести тысяч

В полицию с заявлением о хищении металлической арматуры с территории строящегося домовладения обратился житель Железноводска. Мужчина сообщил, что недосчитался на объекте более 300 металлических прутьев арматуры стоимостью порядка 200 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Пятигорску установлено, что к совершенному противоправному деянию причастен 31-летний житель Минераловодского округа.

Вскоре гражданин был доставлен полицейскими в отдел внутренних дел, где от него получены признательные показания.

Как пояснил злоумышленник, работая на стройке, он заметил, что на соседнем участке хранятся строительные материалы, а на объекте давно никто не появляется. Вечером мужчина перенес металлические изделия на участок, где работал, нанял манипулятор и похитил прутья весом около двух тонн. Похищенное он перевез к себе домой и собирался использовать при строительстве собственного дома.

В настоящее время имущество потерпевшего изъято и после проведения необходимых процессуальных действий возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).