В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении работника АЗС, похитившего деньги из кассы. В Отдел МВД России по городу Пятигорску обратился директор одной из автозаправочных станций с заявлением о краже денежных средств.

Сотрудники полиции опросили работников организации и возможных очевидцев преступления. В результате организованной работы полицейские установили, что к совершению противоправного деяния причастен 56-летний мужчина, являющийся продавцом-кассиром. Гражданина доставили в городской отдел внутренних дел, где от него получены признательные показания.

Местный житель пояснил, что воспользовался отсутствием внимания со стороны руководства и других сотрудников, и похитил деньги из кассы. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).