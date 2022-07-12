Поисковики ищут родственников красноармейца-пятигорчанина, погибшего в 1942 году

Четвертого июля 2022 года в Ленинградской области, на «Невском пятачке», в ходе поисковых работ поисковым объединением «Малая Охта» были подняты останки солдата РККА с солдатским медальоном. В медальоне запись — Беденко Сергей Петрович 1919 года рождения, город Пятигорск.

Согласно данным Министерства обороны РФ, Сергей Беденко был призван Пятигорским горвоенкоматом в 1939 году. Красноармеец, санитар 62-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Убит 3 января 1942 года в Ленинградской области, Всеволожском районе, на берегу Невы. Известно, что семья Беденко проживала по адресу: Орджоникидзевский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, дом 60. Активисты Ставропольского регионального отделения «Поискового движения России» пытаются отыскать родственников красноармейца и просят близких и тех, кому что-либо известно о семье, откликнуться и связаться с Поисковым движением по телефону: +7-928-341-50-30, Кирей Марина Юрьевна.