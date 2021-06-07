Пока звучит музыка

XIV Международный юношеский конкурс пианистов имени В.И. Сафонова завершился. Награды победителям вручали в Ставропольском государственном театре оперетты.

На торжественной церемонии закрытия министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева радостных эмоций не скрывала: «Уже стало традицией, что стартует сафоновский конкурс в День защиты детей, а завершается 6 июня, в день рождения Пушкина, когда вся Россия празднует день русского языка… Жюри, конечно, пришлось нелегко, но я уверена, что все места распределены правильно!»

За праздник настоящей музыки конкурсантов поблагодарила председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. Почетной грамотой регионального отделения Союза женщин в Ставропольском крае и Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть России» отметили директора — художественного руководителя краевого театра оперетты Светлану Калинскую и директора Детской музыкальной школы им. В. И. Сафонова в Пятигорске Ирину Собиеву. .

Выступление Академического симфонического оркестра Северо-Кавкакзской государственной филармонии им. В. И. Сафонова и учащихся детских музыкальных школ Ставрополья, концерт лауреата международных конкурсов, учащегося колледжа для одаренных детей при Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, стипендиата губернатора Ставропольского края Сергея Давыдченко, мастер-классы от членов жюри, познавательные экскурсии – такой запомнится юным талантам насыщенная событиями конкурсная программа.

Итоги для конкурсантов из Пятигорска в младшей возрастной группе до 9 лет: диплом за участие получила Ника Хантулина, звание лауреата ІІ степени — Джулия Гаспарянц; диплом и звание лауреата І степени у Ксении Пимичевой. Возрастная категория 13- 15 лет: диплом за участие у Егора Сивкова, а на высшую ступень конкурса с дипломом и званием лауреата І степени поднялась София Евдокимова .

Специальный приз главы Пятигорска достался учащейся Детской школы искусств им. В.И. Сафонова Софии Евдокимовой. Еще одна пятигорчанка, Ника Хантулина, получила поздравления от Ставропольского государственного краевого театра оперетты. Гран-при увез на родину пианист из Китая Цзыюй Шао.

Слово — участникам

София Евдокимова, учащаяся СОШ № 12 Пятигорска с углубленным изучением английского языка, перешла в девятый класс

— Музыкой я занимаюсь с семи лет. Первая моя учительница – Наталья Леонидовна Судилковская – конечно же, дала мне многое на старте. А сегодня я и вся моя семья (которая очень сильно мне помогает и поддерживает) благодарим Ирину Васильевну Собиеву (директора ДМШ им. В. И. Сафонова ) — за профессиональное мастерство и психологическую подготовку к такому сложному испытанию, как международный конкурс, за мою победу! Я участвую в сафоновском конкурсе уже третий раз и всегда успешно. Но первое место у меня впервые. В первом туре играла прелюдию-фугу Баха, затем этюд Шопена №4 и этюд «Картины» Рахманинова. Второй тур – соната Бетховена, прелюдия Шимановского и «Наваждение» Прокофьева.

— Моя дочь — музыкант в четвертом поколении. Языки, чтение, музыка – вот три ее страсти. Отличница в обеих школах – и в музыкальной, и в обычной. Похвальную грамоту за год получила. А перед работой Сониных педагогов в музыкальной школе я просто преклоняюсь. Сама я концертирующий пианист, плюс к тому преподаю. Так что музыка в доме звучит постоянно,- добавляет мама Кристина:

Егор Сивков окончил СШ № 8, собирается поступать в музыкальный колледж:

— Учусь в ДМШ им. В. И. Сафонова девятый год. Привели меня туда родители — профессиональные артисты оперетты. Потом и самому понравилось. Я четырехкратный лауреат музыкальных конкурсов краевого уровня, есть у меня и Гран-при международного конкурса. К сожалению, в этом году во второй тур не прошел. Очень серьезный конкурс, мало было времени на подготовку. В моей программе были Бах, Глиэр, этюд Черни. В обычной жизни не только классику слушаю, многие жанры. А что делаю в свободное время? Занимаюсь музыкой… Конечно, мечтаю стать известным пианистом.