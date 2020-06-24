Поклоняясь памяти павших…

Память героев Великой Отечественной войны должна жить вечно. Несмотря на то, что современные реалии внесли свои коррективы в проведение массовых мероприятий, в Пятигорске отдали дань уважения павшим в те страшные годы.

Начались торжественные мероприятия, на Посту № 1 у мемориала «Огонь вечной славы». Сюда, чтобы возложить цветы, прибыли глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель городской Думы Людмила Похилько, заместитель главы администрации столицы СКФО Инна Плесникова, начальник МУ «Управление образования администрации Пятигорска» Наталья Васютина, председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Николай Лега, прокурор Пятигорска Виктор Келлер, начальник ОМВД по Пятигорску Михаил Громаков, председатель Совета женщин столицы СКФО Наталья Абалдуева, другие почетные гости, местные жители. Была объявлена минута молчания. Тишину разрезали звуки оружейных залпов. Затем юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания молодежи Пятигорска продемонстрировали плац-парад.

Далее колонна проследовала на Воинский мемориал. Здесь активисты отдела по делам молодежи администрации города предложили присутствующим принять участие во Всероссийской акции «Голубь мира» и закрепить на Стене памяти белых бумажных голубей. Затем цветы легли к Вечному огню. И вновь минута молчания и выстрелы. И голуби, на этот раз уже настоящие, взмыли в небо над Пятигорском, унося тем, кто отдал свои жизни за мир на земле, благодарность от живых. А ветераны войны получили поздравления и подарки на дому.

— Несмотря на ограничительные миры, мы смогли сегодня провести все самые необходимые мероприятия, — отметил Дмитрий Ворошилов.

Цифра: «Сегодня в Пятигорске 70 ветеранов ВОВ, около 1000 тружеников тыла, 14 участников блокады Ленинграда, 33 несовершеннолетних узника фашистских лагерей, около 1600 вдов участников войны, порядка 12000 детей войны», — рассказал Николай Лега.

Слово пятигорчанам

Светлана Давыденко: «Эти праздники для меня – память о наших отцах и дедах, которые смогли победить. Я – патриот и горжусь своей страной!»

Врез

Вчера в Пятигорске произошло еще одно знаковое событие – по решению Думы столицы СКФО в городе участок набережной вдоль реки Подкумок теперь носит имя Героя Российской Федерации адмирала Германа Алексеевича Угрюмова. В церемонии открытия памятного знака приняли участие глава столицы СКФО Дмитрий Ворошилов, заместитель начальника Управления по борьбе с терроризмом 2-й службы ФСБ России генерал-майор Андрей Фадюхин. Собравшиеся отметили важность того, что именно набережной вдоль реки присвоено имя адмирала. Это хорошее начало.