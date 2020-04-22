«Поколение активных» работает онлайн

В период карантина в столице СКФО продолжается активная работа с молодежью в режиме онлайн.

Так, например, Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья» при поддержке МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» и отдела по делам молодежи городской администрации в период с 13 по 30 апреля 2020 года впервые реализует программу поддержки и развития молодежного движения «Поколение активных» в дистанционном формате на платформе социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм.

Участниками марафона «Поколение активных — online» стали 50 молодых людей – школьников и студентов, предварительно отобранных по заявкам. Программа марафона осуществляется по 8 направлениям: патриотика, музыка, технологии, экология, литература, дизайн, спорт, медиа.В рамках каждого из них ребята выполняют тематические задания в установленный срок и выкладывают в социальные сети. Позади уже самопрезентация и утренняя зарядка. Новые задания появляются каждые 3 дня. Победители марафона «Поколение активных — online» получат ценные подарки и имиджевую продукцию Пятигорского союза молодежи.

Кроме того, сообщества Пятигорского союза молодежи во ВКонтакте и Инстаграм насыщают жизнь молодежи интересными обучающими материалами, прямыми эфирами с медийными личностями и экспертами в различных сферах, централизованно доносят молодым людям информацию о самых важных событиях в городе и крае.

— Несмотря на карантин мы продолжаем реализовывать государственную молодежную политику на территории города Пятигорска. Мы работаем в разных сферах: это и профилактика негативных социальных явлений, таких как наркомания и курение, и предупреждение о мошенничестве в социальных сетях. Кроме того, мы проводим и привычные обучающие и развивающие программы и конкурсы. Конечно, сейчас все проходит в онлайн режиме, но наши прямые эфиры, например, собирают каждый раз около 300 человек. Стараемся охватить молодежь всех возрастных групп, — прокомментировала заведующая отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Марина Вильева.

Она также отметила, что молодежные активисты города активно выступают в качестве волонтеров. Ребята участвуют в акции «Мы вместе», совершая покупки для тех, кто не может сделать это самостоятельно, и доставляя их адресатам, помогают развозить гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов одиноким пожилым людям и социально незащищенным семьям по поручению губернатора Ставропольского края и исполняющего обязанности главы города, а также берутся за любую работу, которая может потребоваться в рамках обеспечения мер карантина.