Поколение победителей смотрит на нас

Уникальный интерактивный объект «Аллея Победителей» открыт в Пятигорске в Комсомольском парке! Он представляет собой мемориальный комплекс с фотографиями ветеранов и информационную панель для просмотра военной хроники. На мемориальном панно увековечены 8000 лиц тех, кто приближал Победу.





Дата торжественного мероприятия была символично назначена на 3 сентября — день окончания Второй мировой войны. Событие собрало сотни пятигорчан и гостей города. В церемонии открытия приняли участие: ветераны ВОВ, наставники молодежи, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель Думы города Людмила Похилько, председатель городского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Николай Лега, председатель Совета женщин столицы СКФО Наталья Абалдуева, генеральный директор кредитного потребительского кооператива «Содействие» Евгений Щецов, представитель Центрального банка РФ Александр Норов, сопредседатель штаба общественной поддержки губернатора Ставропольского края, руководитель молодежной патриотической платформы «Внуки Победы. Сохраняя память» Андрей Романенко и первый секретарь ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» Илья Юрчишин.

Первым приветственное слово собравшимся сказал ветеран ВОВ, заслуженный учитель РСФСР Виктор Кобрин. Он подчеркнул, что открытие мемориального комплекса чрезвычайно важно как закрепление памяти тех, кто обеспечил нам сегодня мирную жизнь.

— Прежде всего, низкий поклон ветеранам войны за подвиг и Победу, которую они ковали на фронтах, — сказал Дмитрий Ворошилов. — Сегодня мы открываем этот комплекс – единственный в России. На панно – более 8000 лиц героев, память о которых мы должны сохранить, с историческими справками о жизни погибших на фронтах и живших после войны, но уже ушедших. Спасибо КПК «Содействие» за их инициативу. Это действительно народный проект. Его помогали воплощать в жизнь порядка 300 пятигорчан и 110 юридических лиц. Более того, создан благотворительный фонд, куда будут поступать пожертвования на дальнейшее содержание и обслуживание комплекса. Поздравлю с этим прекрасным событием в нашем городе.

Как рассказал Евгений Щецов, авторы проекта шли к его реализации практически целый год. Инициативу ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» подхватили пайщики и работники кооператива.

— Мы собрали тысячи имен, а значит — тысячи боевых путей пятигорчан, которые сейчас живут в 32 городах России. Это была огромная работа. Спасибо администрации и Думе Пятигорска. Без них ничего бы не получилось. Они обеспечили нам грандиозную поддержку с самого начла. Благодарю всех, кто помогал нам. И пусть это место теперь станет притяжением горожан, а также интересных патриотических мероприятий и событий.

Илья Юрчишин подчеркнул, что даже те, кто сомневался в том, нужно ли это панно, будет ли оно востребовано, уже поняли – нужно. «Это не просто мемориальный комплекс. Теперь ­- это место силы и удивительной энергетики. С панно памяти на нас смотрят тысячи лиц поколения Победителей», — отметил Илья Юрчишин.

На церемонии открытия звучали песни военных лет и стихи о подвигах солдат. Под родные сердцу каждого патриота мелодии люди пускались в пляс – от мала до велика. Благодарственные письма получали все, кто помогал воплощать проект в жизнь. Затем наступил самый долгожданный момент – алое полотно сняли и с панно на всех собравшихся действительно посмотрели тысячи пятигорчан, ковавших на фронтах Победу! К мемориалу возложили цветы.

Комплекс «Аллея Победителей» состоит из масштабного фото панно, большого интерактивного экрана, сцены. Все фото вместе представляют собой единую большую картину, которую создали в технике FrameUniteArt. Это когда полотно состоит из «фоточастичек» или фреймов. Когда смотришь издалека, видишь цельный образ — в нашем случае, это митинг горожан в честь освобождения Пятигорска. Историческое фото сделано в 1943 году. А вблизи изображение распадается на 8 тысяч собранных фотографий. Технология нанесения изображений – высочайшего качества на сверхпрочном материале. На большом интерактивном экране, нажав на пульт, можно будет увидеть не просто фото своего героя-прадеда, но и проследить весь его боевой путь, который сопровождается кинохроникой. В этом медиа проекте использована технология 5G.