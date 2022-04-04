Покоряя склоны на двух колесах

Кубок и первенство Ставропольского края по велоспорту «маунтинбайк» завершились в столице СКФО. В состязаниях приняли участие 75 человек разных возрастов из Пятигорска, Ставрополя и Георгиевска. Работали на личный зачет.

В дисциплине «гонка в гору»пятигорчане выступили хорошо. Анастасия Алескерова стала первой, Софья Строй — второй, а Ева Музафарова — третьей. Золото также взял Лев Пьянков.

В борьбе за медали в кросс-кантри спортсмены из Пятигорска тоже показали достойные результаты. В категории среди девушек пятигорчанки заняли все три ступени пьедестала соответственно: Анастасия Алескерова, Василиса Загрицына и Софья Строй. А среди юношей лучшим вновь стал Лев Пьянков. Поздравляем старшего тренера отделения велоспорта СШОР № 4 Инету Бурляеву и тренера Монику-Анну Брожину.