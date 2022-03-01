Покупатель оказался мошенником

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже автомобиля.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фигурантом уголовного дела стал 29-летний житель краевой столицы.

Установлено, что подозреваемый приобрел автомобиль у 44-летней ессентучанки. Он отдал заявительнице четверть стоимости авто в качестве предоплаты, а остаток суммы попросил оплатить в рассрочку. Однако после совершения трех платежей мужчина, вопреки условиям устной договоренности, перестал выходить на связь.

Задержали злоумышленника сотрудники Управления уголовного розыска краевого Главка при поддержке пятигорских коллег. В отделе полиции мужчина признался, что изначально не собирался выплачивать всю сумму. Транспортное средство подозреваемый продал третьему лицу.

Сумма ущерба потерпевшей составила около 4,3 миллиона рублей. В настоящее время гражданин задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят ряд оперативных мероприятий с целью установления местонахождения транспортного средства.