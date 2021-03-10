Полигон ТБО в Пятигорске будет рекультивирован

Проект «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» получил положительное заключение государственной экспертизы — об этом сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Разрешение многолетней проблемы Поселка Свободы уже намечено на следующий год. Подготовлена заявка города Пятигорска для реализации рекультивации полигона в 2022 году в рамках национального проекта «Чистая страна». Полигон ТБО по ул. Маршала Жукова эксплуатировался с 1958 года с размещением на нем 804340м3 бытовых отходов, площадью 13,7766 га.

В рамках рекультивации для соответствия объекта санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям и для предотвращения загрязнения окружающей среды предусмотрены системы защиты, в т.ч. противофильтрационный экран, система отвода и очистки фильтрата, система отвода свалочного газа. Проектом предусматривается комплекс восстановительных работ по созданию искусственного рельефа, приближенного и согласованного с окружающей местностью путем планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный сток и исключающий заболачиваемость участка. Рекультивация имеет природоохранное направление с созданием на рекультивированной поверхности экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта.