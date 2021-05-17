Полицейские Пятигорска провели День открытых дверей

В рамках организации мероприятий, направленных на привлечение молодых людей на службу в органы внутренних дел, в городском отделе полиции состоялся День открытых дверей.

На встречу полицейские пригласили студентов Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета. Ребята, которые в будущем мечтают работать в органах внутренних дел, смогли поближе познакомиться с работой.

Они посетили музей истории, где методист Валерий Сабельников показал гостям форменное обмундирование, вооружение, специальную технику и оборудование разных лет. Без внимания не остались и стенды с информацией о героизме пятигорских сотрудников милиции на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны, и в мирное время.

Студенты продолжили знакомство с историей городской полиции за просмотром познавательного фильма.

По завершении мероприятия начальник отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Римма Абрамова провела беседу с участниками и ответила на все интересующие их вопросы.

Организаторы встречи уверены, что подобные мероприятия не просто знакомят с прошлым и настоящим полиции города, но и помогают молодежи определиться с выбором будущей профессии.