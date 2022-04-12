Полицейские Пятигорска установили подозреваемого в краже из автомобиля

В пятигорский отдел полиции с заявлением о краже обратился 27-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из припаркованного во дворе дома автомобиля неизвестный похитил имущество.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 25-летний знакомый потерпевшего. Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что ночью проник на территорию домовладения потерпевшего, выбил стекло в машине и похитил магнитофон и два автомобильных динамика.

Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба составила 12,5 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).