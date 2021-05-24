Полиция глазами детей

Пятигорские школьники приняли участие в конкурсе «Полицейский дядя Степа».

Эти творческие соревнования проводятся ежегодно в преддверии празднования Дня защиты детей. В рамках конкурса юные жители города должны были показать свое видение образа современного полицейского.

Пятигорчане представили на суд жюри несколько тематических поделок. Так, сестры Алина и Валентина Тарасенко создали картонную фигуру полицейского – представителя патрульно-постовой службы. Алина Шериева сумела из обычного куска пластилина слепить инспектора ДПС и его патрульную машину. А Эмилия Ярош нарисовала пластилином целую картину, на которой изображен настоящий дядя Степа-полицейский. Каждая работа по-своему красива и уникальна. Теперь все они займут свое достойное место в музее милиции-полиции Отдела МВД России по городу Пятигорску

Фотографии лучших работ направлены в краевое управление внутренних дел, где пройдет второй этап всероссийского конкурса, победители которого будут участвовать в финальном туре.