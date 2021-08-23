Полиция и администрация города Пятигорска провели акцию «Стоп, мошенник!»

Накануне полицейские городского отдела внутренних дел совместно с администрацией города Пятигорска провели акцию «Стоп, мошенник!» на территории одного из рынков города-курорта.

В рамках акции в маршрутных такси стражи правопорядка с разрешения водителей расклеили информационные памятки с информацией по профилактике и предотвращению мошеннических действий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Сотрудники полиции рассказали гостям и жителям города-курорта о том, как не попасть на удочку мошенников, а также обезопасить своих родных и близких.

Полицейские напомнили гражданам, как стоит себя вести при общении с незнакомцами, и что не стоит давать им свои личные данные, диктовать коды из СМС-сообщений, и призвали быть бдительными.

По окончании мероприятия полицейские и представители администрации раздали гражданам листовки с актуальной информацией о самых распространенных видах мошенничества и номерами телефонов, по которым следует звонить, если они стали свидетелем или очевидцем противоправных деяний.