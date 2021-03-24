Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Пятигорску осуществляет приём по вопросам предоставления всех государственных услуг ежедневно, со вторника по субботу, с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00, четверг – с 14:00 до 20:00).
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Наиболее загруженные дни и часы приёма:
-вторник (с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00),
-четверг (с 14:00 до 16:00),
-пятница (с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00).
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Кроме того, вы можете обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3, телефон (8793) 97-50-51 для получения государственных услуг по:
✔выдаче паспорта гражданина Российской Федерации,
✔загранпаспорта (в том числе нового поколения),
✔регистрации по месту жительства и месту пребывания и постановке на миграционному учёту иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Государственные услуги по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации,
загранпаспорта (в том числе нового поколения),
регистрации по месту жительства и месту пребывания,
получению адресно-справочной информации,
оформлению приглашений на въезд в Российскую Федерацию также могут быть вами получены в электронном виде через Портал предоставления государственных услуг (gosuslugi.ru). При этом вы получаете 30% скидку при уплате государственной пошлины (для государственных услуг по которым взимается пошлина).
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По вопросу регистрации на Портале государственных услуг вы можете обратиться в кабинет № 6 по ул. Делегатская, д. 4а или получить консультацию по телефону (8793) 98-55-15.
Полиция Пятигорска информирует о возможностях получения государственных услуг
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Пятигорску осуществляет приём по вопросам предоставления всех государственных услуг ежедневно, со вторника по субботу, с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00, четверг – с 14:00 до 20:00).