Получение земельного участка

Я состою на учете в администрации с целью получения земельного участка в собственность бесплатно, так как имею троих несовершеннолетних детей, но реализовать данное право не могу долгое время, в связи с очередностью предоставления сформированных земельных участков. Могу ли я претендовать на альтернативные меры социальной поддержки?

На вопрос отвечает помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов.

Согласно п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

В силу п. 1.4 Порядка реализация сертификата осуществляется гражданином путем направления социальной выплаты в пределах номинальной стоимости сертификата на указанные в Порядке цели, связанные с улучшением жилищных условий.