Померила, подошло – украла

В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску с заявлениями о хищении товара обратились двое владельцев сетевых магазинов.

Прибывшие по указанным адресам сотрудники полиции опросили персонал торговых учреждений и возможных очевидцев противоправных деяний.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что девушка, примеряя вещи, снимала с них противокражные датчики. Спрятав товар под свою верхнюю одежду и в сумку, она покидала магазины.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили личность и местонахождение подозреваемой. 25-летнюю жительницу Краснодара доставили в городской отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Женщина дала признательные показания и пояснила, что совершила кражи, потому что не имела финансовой возможности купить одежду.

В общей сложности злоумышленница похитила восемь единиц женской и мужской одежды на сумму более 18 тысяч рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Пятигорску, как сообщает пресс-служба ведомства, по данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), которые соединены в одно производство.