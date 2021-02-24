Помним, гордимся…

По-мужски суровая погода в Пятигорске выпала на главный праздник сильной половины человечества – День защитника Отечества. Но снег и мороз не помешали проведению традиционного митинга Памяти на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной славы».

На мероприятие собрались ветераны вооруженных сил, воины-интернационалисты и участники контртеррористических операций, сотрудники МВД, военнослужащие, юнармейцы школ города, представители администрации и Думы столицы СКФО, общественных и молодежных организаций. Перед началом церемонии плац-парад продемонстрировали воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи Пятигорска. Ловко управляясь с саблями и винтовками, ребята показали свою слаженную, четкую работу. Затем к собравшимся обратился глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Поздравляю вас с праздником, — сказал градоначальник. — День защитникаОтечества связывает много поколений в нашей стране. Сегодня я хочу всем пожелать мира. Чтобы только мирное небо было над нашими головами! И пусть, если вдруг надо будет защищать наши семьи, близких, нам не придется отправляться в заграничные командировки. Благодарю за ратный труд солдат и офицеров. Отдельно хочу сказать спасибо юнармейцам, которые сохраняют память дедов и отцов.

Дмитрий Ворошилов вручил юбилейные медали и награды военнослужащим. Далее по традиции – минута молчания, тишину которой разрезали оружейные залпы, после чего все, кто пришел на митинг, возложили цветы и поставили свечи к Вечному огню в память о тех, кто защищал Родину и не смог вернуться домой с полей сражений.

Слово – участнику

Николай Лега, председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил администрации Пятигорска: «Сегодняшнее мероприятие – традиционное и связано с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Здесь также ветераны военной службы и офицеры-срочники. Все они должны знать, что о них помнят, их уважают и знают, что они отдали много лет жизни службе нашей Родине».