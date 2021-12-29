Помощь медикам в борьбе с коронавирусом

Медики Пятигорска получили помощь от предпринимателей для борьбы с коронавирусом. Пятигорские предприниматели оказали поддержку городской специализированной инфекционной больнице.

— Мы привезли необходимые медицинские принадлежности, которые сегодня являются важными для инфекционной больницы. Соответственно, они будут в ближайшее время приняты в работу, — рассказал депутат Думы Ставропольского края, руководитель группы компаний «Вита Плюс» Жаник Гончаров. Он убежден: сегодня помощь медикам – это общая задача государства, бизнеса, неравнодушных граждан.

Жаник Гончаров поблагодарил медработников Пятигорской инфекционной больницы за их нелегкий труд в условиях пандемии и поздравил с наступающим Новым годом.