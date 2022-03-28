Помощь от пятигорчан тем, кто нуждается

Жители Пятигорска собрали и отправили беженцам Донбасса еще 20 тонн гуманитарной помощи. Город-курорт сразу откликнулся на призыв поддержать тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

Неделю назад один автопоезд с продовольствием ушел из нашего города. Но пятигорчане продолжают приносить все необходимое в здание пятигорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». И вот уже новая машина готова начать свой путь. В сборе приняли участие местные жители, предприниматели, общественные организации.

— Этот автопоезд поедет в Крым, где груз будет доставлен в центр распределения беженцев — всем нуждающимся, — рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Передаю слова благодарности всем пятиогрчанам за то, что они не остались в стороне, проявили такую активность. Это еще не предел. Думаю, что через неделю еще один автопоезд уйдет из города. Всем миром мы оказываем помощь тем, кто в ней нуждается.

Напомним, это уже пятый груз, который отправляется из Пятигорска, то есть всего пятигорчане собрали более 100 тонн гуманитарной помощи.

Дмитрий Ворошилов отметил, что существует порядок распределения направлений следования таких колонн — по линии «Единой России». Первый автопоезд из Пятигорска отправили в Ростовскую область второй — в Белгородскую, следующих два в Крым, пятый – туда же. Маршрут определяется из разнарядки партии «Единая Россия» — по республикам, где большое количество центров с беженцами, и где есть необходимость в гуманитарной помощи.

Что же отправляют пострадавшим? Набор простой, но жизненно необходимый. Это продукты питания с длительным сроком хранения, средства гигиены, детские товары и вещи, но только новые — потому что на проведение санитарной очистки времени нет. «Все это несут сюда местные жители. Очень большой объем помощи! В истории города такого не было. Пятигорск — лидер по сбору гуманитарной помощи в Ставропольском крае. Это говорит о том, что у пятигорчан большое сердце», — подчеркнул Дмитрий Ворошилов.