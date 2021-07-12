Попытку сбыта крупной партии синтетического наркотика пресекли полицейские

Сотрудники патрульно-постовой службы города Пятигорска остановили 23-летнего жителя Минераловодского городского округа за нарушение общественного порядка. Молодого человека доставили в городской отдел внутренних дел.

В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили 20 свертков с порошкообразным веществом.

По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения — N-метилэфедроном — общей массой более 19 граммов, что является крупным размером в соответствии с действующим законодательством.

В ходе допроса установлено, что мужчина через Интернет заказал запрещенное вещество, расфасованное на дозы, которое получил путем так называемой закладки. Наркотики он планировал сбывать на территории города-курорта.

В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По ходатайству следователя Пятигорским судом гражданину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.