Последний звонок для девятиклассников

Для пятигорских девятиклассников сегодня прозвенел последний школьный звонок 18 мая во всех школах города прошли торжественные линейки. В этом году в Пятигорске распрощались со школьной скамьей 1948 учащихся девятых классов. Кто-то только на время летних каникул, а для кого-то последний звонок стал началом нового жизненного этапа. Как отметил Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, уже с 19 мая выпускников ожидают первые экзаменационные испытания, а затем и одно из важнейших жизненных решений. — Вам предстоит первый серьезный выбор в жизни – выбор вашего дальнейшего пути: продолжить обучение в школе или поступить в другие учебные заведения, где вместе с образовательным процессом возможно получение той профессии, которую вы для себя определили. Я всем вам желаю достойно сдать экзамены. Успеха вам! – обратился к ребятам Дмитрий Ворошилов

Источник: https://pyatigorsk.org/23785

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