«Последний звонок» на Ставрополье пройдет в онлайн-формате

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством губернатора Владимира Владимирова рассмотрена работа образовательных учреждений в регионе.

Как сообщил министр образования Евгений Козюра, детские сады края продолжают работать в режиме свободного посещения. Всего на Ставрополье сейчас действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч детей. Это составляет порядка 11% от обычной численности воспитанников детских садов региона. Во всех действующих дошкольных образовательных учреждениях ежедневно проводится полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактике.

Как прозвучало, режим свободного посещения детских садов будет сохраняться до 30 июня.

Учебный год в школах края завершается в дистанционном формате. Принято решение, что окончание учебного процесса будет происходить поэтапно для разных возрастных групп школьников. Так, учащиеся 1-3 классов уйдут на каникулы с 25 мая, 4-8 классов – с 30 мая, учащиеся 9-11 классов продолжат учиться до 6 июня.

Традиционный «Последний звонок» состоится в режиме онлайн-акции. Она также пройдет поэтапно, начиная с 25 мая для первоклассников, и завершится 5 июня для выпускников 11 классов.

Губернатор также поручил Правительству и министерству образования края проработать вопрос о возможной работе детских лагерей в период летних каникул. Как прозвучало, в случае благоприятной эпидобстановки их открытие возможно не ранее второй половины июня.

– Тем не менее, уже сейчас необходимо начать подготовительную работу с учетом обязательных санитарных требований Роспотребнадзора, – отметил Владимир Владимиров.