Посол Германии высоко оценил Пятигорск

Пятигорск всегда славился своей богатой межнациональной культурой. В нашем городе мирно уживаются люди разных национальностей и вероисповеданий. И дружба эта крепнет день ото дня. Так, с рабочим визитом в столице СКФО побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Российской Федерации.

Господин Геза Андреас фон Гайр первым делом отправился в ПГУ, где его встретил ректор вуза, депутат Думы Ставропольского края Александр Горбунов. Посол принял участие в открытии ресурсного центра немецкого языка под эгидой института Гете.

— Я уже успел посмотреть очень много достопримечательностей в Пятигорске. Но основной целью был, конечно, университет и мы открывали еще один центр изучения немецкого языка. Это был очень важный момент. ПГУ имеет богатую историю и традиции. Он работает сейчас в тесной связи с институтом Гете, что важно для развития и распространения немецкого языка.

Еще одним значительным пунктом в программе визита господина фон Гайра было посещение мемориала «Огонь Вечной славы», где он и другие члены делегации возложили цветы в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем гость из Германии пообщался с представителями национально-культурных объединений города, в том числе с председателем национально-культурной немецкой общины Пятигорска «Квелле» Натальей Папка. Посла встретили по казачьим традициям – с хлебом и солью, продемонстрировали русские народные песни и кавказские танцы.

— Пятигорск вот уже 32 года состоит в побратимских связях с немецким городом Щверте, — напомнила председатель Дома национальных культур Юлия Мальцева. – А сами дружеские отношения начались с 1989 года и были межконфессиональными.

Геза Андреас фон Гайр отметил, что в Пятигорске есть все для того, чтобы побратимские связи крепли. «Это очень современный город с развитым курортно-туристическим кластером. Когда я вернусь в Германию, то, конечно, расскажу обо всем, что видел здесь», — сказал посол.