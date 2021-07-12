Постковидная реабилитация для педагогов Пятигорска

Июль 12, 2021 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 215

В Пятигорске педагоги смогут бесплатно пройти курс постковидной реабилитации. Управление образования администрации города по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» совместно с санаторием «Пятигорский нарзан» запускают программу реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для педагогов муниципальных учреждений образования. Восстановить здоровье и силы в одной из лучших здравниц курорта смогут учителя, воспитатели, работники дополнительного образования.

— Спасибо руководителю санатория Татьяне АрсентьевнеЧумаковой за реализацию такого важного социально значимого проекта! — отметил на своей инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

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