Постройка – незаконная

Март 26, 2020 Право и закон, Пятигорская Правда 0 22

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура потребовала в судебном порядке освободить незаконно занимаемый земельный участок полосы отвода железной дороги.

Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения земельного законодательства и законности размещения объекта капитального строительства в полосе отвода железной дороги.  Проверкой установлено, что на привокзальной площади железнодорожного вокзала Пятигорск незаконно возведен торговый павильон. Данный объект признан самовольной постройкой, поскольку возведен без согласования и разрешения уполномоченной организации. Кроме того, владеет и распоряжается данным объектом гражданин на основании договора, признанного недействительной сделкой. Этим лицом также неправомерно зарегистрировано право собственности на самовольную постройку при отсутствии к тому законных оснований.

 

В связи с выявленными нарушениями, Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованиями освободить самовольно занимаемый земельный участок, признать недействительной сделку и прекратить незаконную государственную регистрацию права собственности на самовольную постройку.  Пятигорским городским судом удовлетворены исковые требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

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