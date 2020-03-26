Постройка – незаконная

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура потребовала в судебном порядке освободить незаконно занимаемый земельный участок полосы отвода железной дороги.

Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения земельного законодательства и законности размещения объекта капитального строительства в полосе отвода железной дороги. Проверкой установлено, что на привокзальной площади железнодорожного вокзала Пятигорск незаконно возведен торговый павильон. Данный объект признан самовольной постройкой, поскольку возведен без согласования и разрешения уполномоченной организации. Кроме того, владеет и распоряжается данным объектом гражданин на основании договора, признанного недействительной сделкой. Этим лицом также неправомерно зарегистрировано право собственности на самовольную постройку при отсутствии к тому законных оснований.

В связи с выявленными нарушениями, Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованиями освободить самовольно занимаемый земельный участок, признать недействительной сделку и прекратить незаконную государственную регистрацию права собственности на самовольную постройку. Пятигорским городским судом удовлетворены исковые требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.