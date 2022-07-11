Повесть о выборе между тьмой и светом

Поздравляем нашу коллегу обозревателя «Пятигорской правды» Татьяну Шишимер с выходом ее книги! Свет увидела повесть «Обманувшие смерть». Книга опубликована издательством «ЭКСМО RED» (Редакция ЭКСМО Диджитал) на ЛитРес.

— Я пишу прозу с детства, — рассказала Татьяна — В 15 лет начала эту важную для меня повесть. Потом я оставила творческий процесс. Пару раз возвращалась к книге. В прошлом году я поняла, что хочу дописать ее. И взялась вновь за творчество. К слову сказать, работа эта мне в удовольствие. Закончив и отредактировав (спасибо всем, кто помогал взглянуть на нее с разных сторон), я разослала книгу по издательствам. Через несколько дней мне ответили из «ЭКСМО». Спасибо им большое! Как писатель, я счастлива. Первый мой «птенец» вылетел из гнезда! Я уже с головой ушла в написание новой книги. Совсем другой.

Впечатления от прочтения повести «Обманувшие смерть» поделились коллеги-журналисты.

Александр Мосиенко, член Союза писателей России и Союза журналистов и России: «Самостоятельно написана солидная повесть. Тут все на месте. Созданы вполне законченные образы персонажей. Удачно написаны эротические сцены. Татьяна Шишимер основательно проработала динамику повествования – читается с неослабевающим интересом. Считаю важным в позиции автора, что все усилия главной героини Люсьены направлены на то, чтобы «расколдовать» жертв темной силы и вернуть их к нормальной, человеческой жизни, что в значительной степени ей удается. Поздравляю со смелым литературным первенцем. Пусть новые будут еще сильнее».

Виктория Триско, член Союза журналистов России: «Что сказать? Был просто человек, работал корреспондентом в газете. Стал писатель. Поздравляю!Столько фэнтези в мире, столько всего о вампирах, уже есть великие саги, а эта история не выглядит «вторичной». Более того, Татьяна, кажется, первая среди всех вернула вампиров к человеческой жизни. Мне очень понравилось знакомство с первыми главами — история, приключения, эротические сцены, сам процесс взросления героини. Читается легко и захватывающе. И все, кстати, очень кинематографично. Немного увязла, когда героиня начала искать пути встречи с демоном. Уж больно непосильная задача. И пришлось автору создавать свой мистический мир. Эпическая концовка меня тоже, как читателя, устроила.

Скучающей, все уже познавшей читающей публике теперь иногда ближе и симпатичнее отрицательные герои и персонажи зла, а после саги «Сумерки», мне представляется, быть вампиров стало чуть ли не мечтой многих. Быть добрым, светлым сейчас это пресно и скучно. А Татьяна Шишимер как бы пошла против этой тенденции — и это тоже у автора получилось. Книга, ее герои не оставляли меня несколько дней. Сейчас это бывает так редко…».