Повестка дня – ЕГЭ, детский отдых, купальный сезон

Подготовку к купальному сезону, проведение ЕГЭ и организацию детского летнего отдыха обсудили в Пятигорске. В городской администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пятигорска. Провел заседание председатель комиссии, глава города Дмитрий Ворошилов. Как рассказал заместитель главы администрации Пятигорска — начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации Пятигорска» Олег Бельчиков, купальный сезон на территории города планируется открыть 2 июня. С 20 по 25 мая будут проведены работы по водолазному обследованию дна Новопятигорского озера и его очистке. В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора проведут исследование воды и почвы. Было отмечено, что забор проб будет осуществляться в течение всего купального сезона. На Новопятигорском озере будут дежурить спасатели. Персонал уже прошел соответствующее обучение. Служба укомплектована всем необходимым оборудованием.

О подготовке к ГИА и ЕГЭ, о пунктах проведения экзаменов, координации служб и организаций рассказала заместитель главы администрации Пятигорска — начальник МУ «Управление образования администрации Пятигорска» Наталья Васютина. Накануне организационные моменты проведения итоговой аттестации школьников уже обсуждались в ходе заседания координационного совета с участием представителей администрации города, образовательных учреждений, здравоохранения, полиции, ОАО «Пятигорские электрические сети» и ОАО «Ростелеком». В этом году ГИА в 9 классах пройдут 1864 учащихся. Для этого будут задействованы десять пунктов проведения государственной итоговой аттестации. Для проведения ЕГЭ определены четыре пункта на базе школ №№ 1, 5, 12 и 30. Пройти испытания предстоит 865 выпускникам 11 классов, а также 87 выпускникам прошлых лет и обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования. Проведут испытания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено. Обсудили в ходе заседания и другие вопросы. В том числе подготовку к выпускным мероприятиям, организацию летнего отдыха, подготовку школ к новому учебному году, а городского хозяйства — к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.