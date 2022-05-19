Повышенные комиссии уходят в прошлое

Май 19, 2022 Право и закон, Пятигорская Правда 0 157

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что сгласно Федеральному закону от 16.04.2022 N 112-ФЗ банкам запретят требовать от компаний, ИП и физлиц повышенные комиссии за денежные переводы, связанные с изменением или расторжением, в частности, договора банковского счета. Комиссии не должны быть больше платежей за аналогичные операции при других условиях.

 

Правило распространили и на отношения с клиентами, которых на 1 июля обслуживают в банках по договорам, заключенным до этой даты.

 

Кроме того, кредитные организации и другие финкомпании не смогут обосновывать дополнительные или повышенные комиссии и подобные клиентские сборы борьбой с легализацией преступных доходов и т.п.

 

Новый закон исключит случаи, когда с клиентов взимают в т.ч. заградительные комиссии. Некоторые банки их удерживают при расторжении договоров по антиотмывочному закону. Размер комиссий может достигать 30% от выводимых денег.

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