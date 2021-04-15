Поздравляем ветеранов службы

17 апреля 2021 года — 30 лет ветеранским организациям органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации.

Приказомминистра внутренних дел Российской Федерацииот 12.08.2010 года № 58 17 апреля объявлен Днем ветерана органов внутренних дели внутренних войск Российской Федерации.

Основными задачами ветеранской организации являются: оказание социальной помощи престарелым людям, поздравительные мероприятия в дни юбилеев, посещение на дому лежачих больных, участников войны. Ведется и работа по патриотическому воспитанию молодых сотрудников, а именно участие в принятии присяги у прошедших сборы первоначальной подготовки, при вручении погон.

Ветераны Отдела МВД используют свой профессиональный и жизненный опыт в деле укрепления правопорядка, идейно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, осуществляют шефство, участвуют в формировании положительного образа сотрудника органов внутренних дел.

Члены Совета ветеранов входят в состав аттестационной комиссии Отдела.

Ветераны принимают активное участие в жизни отдела, участвуют в конкурсах и праздничных мероприятиях, оперативных совещаниях, на которых рассматриваются вопросы по работе ветеранской организации, вносят предложения в работу полиции.

Большую роль в патриотическом воспитании молодежи и привитии любви к избранной профессии играет Музей истории милиции-полиции Отдела МВД по г.Пятигорску. Методист музея Валерий ДмитриевичСабельниковпроводит работу по расширению музейного фонда,активно участвует в оформлении экспозиций музея, на базе которого проходят мероприятия по патриотическому воспитанию студентов, учащихся школ города, а также с целью формирования положительного имиджа сотрудников полиции.

Совет ветерановОМВД России по городу Пятигорску оказывает социально-правовую помощь своим ветеранам, трудоустраиваетсотрудников, ушедших на пенсию, оказывает моральную и материальную помощь семьям умерших пенсионеров, решает и другие вопросы.

Наши ветераны полны энергии и способны на осуществление многихделна благо родного коллектива, службе которому посвятили много лет.

Советом ветеранов начат сбор воспоминаний ветеранов для подготовки книги под рабочим названием «Как молоды мы были». В ней будут отражаться воспоминания ветеранов о том, как они пришли на службу в органы внутренних дел, как проходило их становление, первые задержания правонарушителей, первые расследованные дела, какие-то курьезные случаи.На наш взгляд, эта книга будет интересна и самим ветеранам, и действующим сотрудникам.

Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим ветеранам, за плечами которых большая интересная история и благодаря которым в Пятигорской милиции сложился прочный профессиональный фундамент.Не считаясь с личным временем, днем и ночью, в выходные и праздничные дни несли службу, четко и слаженно выполняли оперативно-служебные задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений на обслуживаемой территории.

На счету многих десятки раскрытых преступлений за годы нелегкой службы, сотни задержанных преступников, не одна спасенная человеческая жизнь. За безупречную службу многие сотрудники награждены правительственными наградами. Мы помним, уважаем и гордимся ими.

Поздравляем всех ветеранов с их праздником! От души желаем в этот замечательный день всего, что так нужно для счастья – крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого наилучшего!

Совет ветеранов при Отделе МВД России по г. Пятигорску.