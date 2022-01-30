Пожар на ЗАО «Холод» потушен. Опасности нет

Вчера в Пятигорске горел один из цехов ЗАО «Холод». По данным МЧС РФ по СК, пожар начался примерно в 15 00 и квалифицировался по повышенному рангу.

Реагирование от РСЧС: 65 чел. и 16 ед. тех., из них от МЧС России 48 чел. и 13 ед. тех.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, была угроза распространения. Пожар происходил на площади 600 м2. В 17:24 возгорание удалось локализовать, затем ликвидировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Однако в социальных сетях начала распространяться фейковая информация о том, что якобы произошел выброс аммиака. Это ложь. Никакой опасности для людей нет.