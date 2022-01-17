Пожар унес жизни двух человек!

Январь в Пятигорске был отмечен печальным происшествием. В одном из домов по ул. 1-я Набережная поселка Свободы произошел пожар. Мужчина, находясь в доме со своей пожилой матерью, в состоянии алкогольного опьянения закурил сигарету и уснул на кровати с непотушенным табачным изделием. От полученных термических ожогов в результате пожара мужчина скончался. Пожилая женщина, которая находилась там же, из-за нарушенийв работе опорно-двигательного аппарата не смогла выбраться и погибла в результате отравления продуктами горения.

Во время зимнего пожароопасного периода количество возгораний возрастает. Наиболее часто их причинами являются неосторожное обращение с источниками повышенной опасности (с тлеющими табачными изделиями, источниками открытого огня), неправильная эксплуатация приборов отопления: обогрев при помощи работающих газовых конфорок, неправильноеиспользование электрических отопительных приборов и бесконтрольное топление печей на газовом топливе — вот залог предшествующего пожара.

Это важно знать

Помните, что нельзя:

— курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;

— даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами,они могут загореться;

— не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;

— ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей может спровоцировать пожар;

— необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

Правилами противопожарного режима в РФ при эксплуатации

электрических приборов запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

При использовании печного отопления нельзя:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

Уважаемые жители и гости Пятигорска! Берегите себя и своих близких! Соблюдение требования пожарной безопасности –

залог сохранения жизни и здоровья!

При возникновении пожара звоните по телефонам 101 или 112!