Пожар в подвале МКЖД Пятигорска потушен!

Ноябрь 25, 2021 Главные новости, Происшествия, Пятигорская Правда 0 27

По информации органов государственного пожарного надзора по городу Пятигорску, сегодня в подвале многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мира, произошел пожар площадью 10 квадратных метров. Возгорание было потушено. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, загорелся мусор, который в подвал принес мужчина без определенного места жительства. Проводится проверка.

Государственный пожарный надзор по городу Пятигорску напоминает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. В частности запрещается хранить мусор в подвалах, на чердаках и лестничных клетках МКЖД. Кроме того, все подвалы и чердаки должны в обязательном порядке запираться.

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