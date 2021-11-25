Пожар в подвале МКЖД Пятигорска потушен!

По информации органов государственного пожарного надзора по городу Пятигорску, сегодня в подвале многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мира, произошел пожар площадью 10 квадратных метров. Возгорание было потушено. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, загорелся мусор, который в подвал принес мужчина без определенного места жительства. Проводится проверка.

Государственный пожарный надзор по городу Пятигорску напоминает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. В частности запрещается хранить мусор в подвалах, на чердаках и лестничных клетках МКЖД. Кроме того, все подвалы и чердаки должны в обязательном порядке запираться.