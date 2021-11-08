Пожарная безопасность в период отопительного сезона и осенне-зимнего пожароопасного периода

Двадцатого октября в одном из дачных домов в садовом товариществе «Кавказ» города Пятигорска произошел трагический случай. Как установлено, в дачном доме проживал одинокий пенсионер. В то роковое утро, наиболее вероятно, в виду неправильной эксплуатации печи отопления воспламенились горючие материалы, находящиеся в доме, пенсионер в результате пожара погиб на месте.

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода количество пожаров возрастает. Наиболее часто их причинами является неправильная эксплуатация приборов отопления: отопление при помощи работающих газовых конфорок, неправильная эксплуатация электрических отопительных приборов и бесконтрольное топление печей на газовом топливе — вот залог предшествующего пожара.

Как показывает опыт, наиболее опасными в пожарном отношении являются печи отопления. В «старом» жилом секторе, еще большинство домов и квартир отапливается при помощи печей отопления, в простонародье именуемых грубой. Несмотря на давность применения данных печей, люди еще не в полной мере научились ими пользоваться. Большинство даже не знают, что период топки данной печи должен составлять не более 1,5-2 часов, после чего работа данной печи должна переводиться на запальник. Когда игнорируют данные требования, осуществляют бесконтрольную топку данного типа печей, происходит так называемый перекал печи, когда температура на ее поверхности достигает температуры воспламенения потолочного перекрытия или рядом расположенных с печью вещей и предметов.

Правилами противопожарного режима в РФ предусмотрено, что

запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические нагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Перед началом отопительного сезона руководители организации и граждане организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается:а) эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц — для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без их предварительной продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;

ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;

и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.

Сотрудниками ОНД и ПР по г. Пятигорску круглогодично ведется профилактическая работа, приоритетом которой является недопущение гибели детей на пожарах. Установка в домах автономных пожарных извещателей — один из способов профилактики пожаров. Такие профилактические мероприятия проходят регулярно, с привлечением сотрудников МВД, органов социальной опеки, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. а также сотрудников горгаза и электросетей. Помимо установки автономных пожарных извещателей сотрудники государственного пожарного надзора проводят инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту с населением в отопительный сезон, а также вручают информационные памятки о мерах пожарной безопасности.

Пожарный извещатель – это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом.

Сотрудники отделав соответствии сСП 484.1311500.2020 рекомендуютставить такие приборы не только в квартиры, но и в дачные дома и коттеджи. При этом установить на потолок своей квартиры извещатель можно самостоятельно, так как эти приборы автономны и не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации, а также применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.

ОНД и ПР (по г. Пятигорск) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краюстарший лейтенант внутренней службы Попадин Даниил Юрьевич