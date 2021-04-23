Пожарная безопасность в праздничные дни!

9 мая вся Россия отмечает 76-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни как никогда. Важно сохранить память о войне, помнить какой ценой досталась эта победа и не допустить возрождения фашизма в наши дни.

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России в Пятигорске будут организованы и проведены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.Приподготовке к торжественным мероприятиям сотрудниками государственного пожарного надзора была проведена профилактическая работа на задействованных объектах, подготовлены места для запуска праздничных фейерверков, проведены дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Также, в связи с предстоящим празднованием Светлого Христова Воскресения, на территории города Пятигорска проведены надзорно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности граждан, направленные на обеспечение пожарной безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций и гибели людей на объектах.

В рамках проводимых мероприятий проведены обследования всех церквей и храмов на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. С работниками культовых учреждений проведены профилактические беседы, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, размещена наглядная агитация по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. Сотрудниками пожарно-спасательной службы Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона проведены проверки источников противопожарного водоснабжения прилегающих к территории храмов.

Также МЧС России напоминает жителям города-курорта Пятигорска о соблюдении требований пожарной безопасности в быту. Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами, перегружать электросеть, не разрешайте детям играть со спичками и храните их в недоступных для детей местах, не курите, лежа в постели!

Старший инспектор ОНД и ПР

по г. Пятигорску, Железноводску, Лермонтову

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

старший лейтенант внутренней службы

К.В. Осокин.